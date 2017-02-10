СМИ: в Южной Каролине замечен аллигатор оранжевого цвета

Жители небольшого города Хэнахен (штат Южная Каролина) заметили на берегу одного из прудов аллигатора крайне необычного - оранжевого - цвета. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в четверг электронная версия местной газеты Post and Courier.

Издание опубликовало две фотографии животного. Одна из них сделана местным жителем, другая - журналистом Post and Courier. На снимках аллигатор, длинна тела которого составляет около 1,3 метра, запечатлен на покрытом травой берегу водоема, в котором, как сообщается, он и живет.