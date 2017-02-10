Рустамян считает экстрадицию блогера Лапшина преступной сделкой

Экстрадиция Беларусью блогера Лапшина Азербайджану является преступной сделкой между двумя диктааторами-лидерами этих стран. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал руководитель фракции АРФД НС Армении Армен Рустамян.

«Это всего лишь является преступной сделкой между двумя лидерами-диктаторами, которые являются рекордсменами по части нарушений прав человека. Ясно, что это было чисто политическое решение в результате сговора между двумя диктаторами. Все это не прошло по надлежащим судебным инстанциям, и Лукашенко диктовал суду, как вести процесс»,- сказал руководитель фракции АРФД НС Армении Армен Рустамян.

По его словам, вопрос надо перевести в другую плоскость и выйти из контекста. Вопрос отдельной личности очень легко решить. Он пояснил сказанное, сказав, что Азербайджан может проявить гуманизм, помиловать Лапшина и передать его РФ или Израилю. «Вопрос надо рассматривать с позиций того, что означала эта экстрадиция. Люди в различных зонах конфликтов посещают их, не спросясь разрешения, значит, все они оказались в положении Лапшина. Этой бессмыслице надо положить конец. Надо поставить вопрос с позиций превалирования прав человека, право на передвижение не должно ограничиваться. Если же этот вопрос не скорректирован, то диктаторы пытаются сделать это сами»,- сказал руководитель фракции АРФД НС Армении Армен Рустамян.

По его словам, вопрос надо перевести на международную арену, не ожидая милостей от Лукашенко или Алиева.

Как сказал руководитель фракции АРФД НС Армении Армен Рустамян, Азербайджан попал в неловкое положение в переговорном процессе по карабахскому вопросу, и такими шагами пытается сохранить лицо.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.