Слухи о том, что азербайджанская сторона уничтожила транспортное средство, принадлежащее АО НКР, являются дезинформацией

МО НКР опровергает сведения, распространенные МО Азербайджана о том, будто вечером 9-го февраля азербайджанская сторона уничтожила транспортное средство, принадлежащее АО НКР, вместе с экипажем.

Как передает «Арменпресс», в сообщении сказано: «Сегодня МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, будто вечером 9-го февраля азербайджанская сторона уничтожила транспортное средство, принадлежащее АО НКР, вместе с экипажем.

МО НКР заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Более того, в рядах ВС Азербайджана, вероятно, вследствие неуставных отношений, случились очередные потери, которые азербайджанская сторона пытается свалить на АО НКР, распространяя очередную дезинформацию».