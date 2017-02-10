Reuters: Меркель примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По его сведениям, на форум также прибудет вице-президент США Майкл Пенс. Таким образом, "на полях" конференции может состояться первая встреча лидера Германии с высокопоставленным представителем новой администрации США. Ранее свое участие в конференции подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли. Также ожидается, что мероприятие посетит американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Мюнхенская конференция пройдет 17-19 февраля. Всего, по данным организаторов, в ней примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.

Россию на форуме будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.







