Подходят к концу проектные работы южного участка транспортного коридора “Север-Юг”, обеспечивающего выход Армении на внешние рынки. Как сообщил в беседе с «Арменпресс» министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, процесс реализуется при сотрудничестве с инвесторами.

“В 2017 году будут продолжены и работы на участках Транш 2 и Транш 3”, - заявил министр.

Земляные работы на участке дороги Аштарак-Талин продолжаются. А на участке Талин-Гюмри скоро начнутся работы по бетонированию дороги. Строительство мостов на связывающей Арарат и Арагацотн дороге завершится до конца года

“Строительство мостов на участке дороги Арарат-Арташат-Аштарак планируется завершить до конца года”, - заявил он. В зимние месяцы – в подобных неблагоприятных погодных условиях строительные работы приостанавливаются. “При температуре ниже 5 градусов невозможно проводить работы по бетонированию”, - добавил Ваан Мартиросян.

Инвестиционная программа коридора Север-Юг нацелена на строительство трассы Мегри-Ереван-Бавра протяженностью в 556 км, соответственно международным стандартам, и связать север и юг Армении, что обеспечит выход с южных границ республики на Грузию, а оттуда – к портам Черного моря, предоставив возможность осуществлять высокостандартные грузоперевозки.