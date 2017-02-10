Пан Ги Мун намерен стать преподавателем в Гарвардском университете США

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун намерен заняться преподавательской деятельностью в Гарвардском университете в США. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам его помощник.

"Пан Ги Мун получил предложение стать профессором в Гарвардском университете. Бывший глава ООН позитивно рассматривает его", - отметил представитель Пан Ги Муна, который в настоящее время находится в Кении. В африканской стране он навещает свою дочь, которая работает там в одном из представительств ООН.

Пан Ги Мун покинул пост генсека в последний день 2016 года. После этого он прибыл в Южную Корею, где планировал включиться в предвыборную гонку за пост президента страны. Однако затем он заявил о своем разочаровании в местных политиках и об отказе от политических амбиций.







