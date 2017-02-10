Турецкие ВС нанесли новые удары на севере Сирии

Турецкие ВС объявили о нанесении новых ударов боевикам ИГИЛ в ходе проведения военных действий в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство hurriyet.com.tr.

По сообщению Генштаба ВС Турции, были нанесены удары по 23 целям, принадлежащим силам ИГИЛ. Было уничтожено 23 террориста, вместе с боевой техникой.

С 24-го августа 2016 года Турция проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». В ходе проведения военных действий в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии 9-го февраля боевики ИГИЛ напали на турецких военнослужащих. В результате нападения были убиты 5 турецких военнослужащих. 15 турецких военнослужащих получили ранения. Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации 9-го февраля. С начала боевых действий по сей день турецкая сторона потеряла уже более 65 военнослужащих.