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Ваган Мартиросян встретился с министром транспорта и дорог Киргизии


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян встретился с министром транспорта и дорог Киргизии Джамшитбеком Калиловым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Министр  транспорта и дорог Киргизии Джамшитбек Калилов находится в Армении, чтобы принять участие в 6-м совещании руководителей отрасли стран ЕАЭС, которое пройдет 10-11-го февраля в Цахкадзоре.

В ходе 2-дневного совещания будут обсуждены вопросы основных направлений транспортной политики стран ЕАЭС, пути их осуществления, «дорожные карты», вопросы воздушного транспорта, каботажных грузоперевозок и пр.

На совещании выступит министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.



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