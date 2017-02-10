Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян встретился с министром транспорта и дорог Киргизии Джамшитбеком Калиловым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Министр транспорта и дорог Киргизии Джамшитбек Калилов находится в Армении, чтобы принять участие в 6-м совещании руководителей отрасли стран ЕАЭС, которое пройдет 10-11-го февраля в Цахкадзоре.

В ходе 2-дневного совещания будут обсуждены вопросы основных направлений транспортной политики стран ЕАЭС, пути их осуществления, «дорожные карты», вопросы воздушного транспорта, каботажных грузоперевозок и пр.

На совещании выступит министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.