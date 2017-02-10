Пока ни одна из армянских партий или альянсов не представила документы на выдвижение

По положению на 10 февраля, пока ни одна из партий или альянсов не представила в Центральную избирательную комиссию Армении документы на выдвижение.

Об этом в беседе с журналистами рамках программы “Закрепление потенциала избирательных административных органов с целью улучшения процесса решения избирательных споров” в ходе организованного в Ереване рабочего совещания заявил председатель ЦИК РА Тигран Мукучян.

Он прокомментировал сложившиеся в обществе недавние наблюдения относительно того, что избирательный процесс довольно сложен и непонятен для простых избирателей.

“Думаю, подобный подход к формулировке преувеличен. Существуют определенные процедуры, которые являются новшеством, особенно связанные с порядком голосования, то есть, каким должен быть избирательный бюллетень, как голосовать по нему и так далее. Вы уже знаете, что подготовлен информационный видеоролик, он доступен и на сайте ЦИК. И в ближайшее время, когда начнутся выдвижения, я убежден, развернется более крупная по степени информированности кампания, что позволит избирателям быть в курсе всех обстоятельств нового избирательного порядка”, - заявил Мукучян.

Комментируя бесспокойство по поводу рейтинговых списков, председатель ЦИК отметил, что, прежде всего, это не рейтинговые, а всего лишь территориальные списки. Он отметил, что территория республики разделена на 13 избирательных округов, в каждом избирательном округе, соответственно, будут и территориальные списки партий, то есть, партии будут выдвигать один общегосударственный список, состоящий из двух частей. Во вторую часть будут включены представители национальных меньшинств, для каждого округа – один территориальный избирательный список.

Что касается подсчета голосов, то, по словам Мукучяна, он будет состоять из нескольких шагов. В первую очередь, будут определены партии или альянсы, которые преодолели 5 или 7%-ный барьер. Затем, по количеству набранных ими голосов, будет определено количество мандатов. Половина мандатов распределяется между кандидатами общегосударственного списка. В случае же территориальных списков за основу также берется количество набранных данной партией голосов. И когда начнется распределение мандатов, за основу будут браться голоса, полученные на данной территориии конкретными кандидатами.