Компания Apple полна оптимизма по поводу будущего Британии после "брексита", сказал гендиректор технологического гиганта Тим Кук на встрече с премьер-министром страны Терезой Мэй.

У Соединенного Королевства все будет хорошо вне Евросоюза, считает Тим Кук, посетивший Терезу Мэй на Даунинг-стрит, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Apple планирует построить в Лондоне свою новую британскую штаб-квартиру.

На встрече с премьер-министром Мэй Тим Кук сказал: "Мы верим в Соединенное Королевство - мы считаем, что у вас всё будет хорошо".

В заявлении по итогам встречи на Даунинг-стрит компания Apple отмечает: "Мы горды тем, что инновации и рост Apple обеспечивают сейчас около 300 тыс. рабочих мест по всему Соединенному Королевству".