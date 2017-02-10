Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Турции и вице-президентом США

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и вице-президентом США Майком Пенсом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В ходе беседы стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в военной области, в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

Вице-президент США Майк Пенс выразил соболезнование по поводу гибели турецких военнослужащих в районе Эль-Баба в Сирии. Он сказал, что США поддержит Турцию в борьбе с терроризмом.