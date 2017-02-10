Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 лет

Британский физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ), скончался в четверг в возрасте 83 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он (Мэнсфилд - прим. ТАСС) был также любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - приводит телеканал заявление семьи Мэнсфилда.

В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал на протяжении 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.

AP Photo/Sang Tan