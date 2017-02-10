СМИ: большинство французов не желают поддерживать кандидатуру Фийона

70% французов считают необходимым, чтобы кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон отказался от участия в борьбе за кресло президента страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, таковы результаты опубликованного опроса общественности, проведенного по заказу государственной радиостанции FranceInfo службой Odoxa. Респонденты ответили на один из вопросов анкеты, указав, что у них "сложилось плохое мнение о Франсуа Фийоне".

Комментируя эти данные, сама радиостанция подчеркнула, что "французы вынесли окончательный приговор Франсуа Фийону", имя которого связано сейчас с громким скандалом о возможном хищении государственных средств методом создания фиктивных рабочих мест. Особо примечательно, что опрос указал и на то, что за снятие Фийоном своей кандидатуры высказались 53% опрошенных из группы сторонников правых и право-центристских партий.

Еще более обширна группа тех, кто не считает убедительными приведенные им доводы своей невиновности - в целом это 79% французов и 61% сторонников правых. Лишь у 25% опрошенных "хорошее мнение" о Франсуа Фийоне, тогда как в опросе, опубликованном 27 января, этот показатель равнялся 38%.

Отвечая на вопрос, кого бы они хотели видеть новым кандидатом правых на выборах, 50% указали на мэра Бордо и бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Алена Жюппе. Он, однако, уже дважды заявил, что "ни при каких обстоятельствах не выдвинет своей кандидатуры". На втором и третьем месте расположились двое других представителей партии "Республиканцы" - бывшие министры Франсуа Баруэн и Ксавье Бертран.

Опрос проведен 8-9 февраля, всего был опрошен 1001 человек, статистическая погрешность составляет 1,4-3,1%.





