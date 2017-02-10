В области сельского хозяйства Армении будут сделаны инвестиции на сумму около 120 млн долларов

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян созвал накануне рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы реализации намеченных программ в текущем году. Совещание шло в расширенном составе, с участием заместителей министра и руководящего состава Министерства сельского хозяйства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

«Подводя итоги, можем протоколировать, что в 2017 году в области сельского хозяйства Армении будет сделано инвестиций на сумму около 120 млн долларов – включая те 60 млн долларов, о которых на днях сообщил министр экономического развития и инвестиций.

Инвестиции пойдут на строительство консервного завода, скотобоен, расширение тепличного хозяйства, разбивку садов, реорганизацию производства коньяка и пр. К этому приплюсуется программа развития областей Армении, над чем мы сейчас интенсивно работаем»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

Он поручил установить контроль в отношении указанных программ, давать по ходу решение возникающим проблемам и обеспечить информацию по этим вопросам, что поможет обеспечить дополнительный приток инвестиций.

Был обсужден и ряд других вопросов в области сельского хозяйства Армении.