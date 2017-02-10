На аукцион были выставлены гособлигации на сумму в 5 млрд 361 млн драмов

Министерство финансов провело аукцион по выкупу среднесрочных гособлигаций выпуска серии AMGN36294186 на сумму в 5 млрд 361 млн драмов.

Из госбюджета было выплачено около 375 млн драмов.

Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью министерства финансов Армении, общий объем подлежащих к выкупу гособлигаций составлял 1 млрд 500 млн драмов, обчем представленных к выкупу гособлигаций составлял 5 млрд 361 млн 256 тысяч драмов, выкупленный объем - 1 500 000 000 драмов. Из госбюджета было выплачено 1 554 502 438 млн драмов. Доходность облигаций составляла 7.7800 %. В аукционе участвовали 6 агентов.