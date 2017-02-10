Генеральный секретарь ООН посетит Турцию

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес посетит Турцию с двухдневным визитом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Во время визита, который продлится 10-11-го февраля, состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами Турции; будут обсуждаться вопросы кипрской проблемы и развитий на Ближнем Востоке, а также региональные и международные вопросы.

Это первый официальный визит Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреса в Турцию. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес занимает этот пост с 1-го января 2017 года.