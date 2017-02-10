Приказом начальника Госслужбы по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении, для предотвращения проникновения инфекции птичьего гриппа, с 9-го февраля временно запрещен ввоз в Армению мяса птицы из Польши, где были зарегистрированы случаи птичьего гриппа.

Под запрет попадают живая птица (все виды), продукция птичьего мяса всех видов, сырье (пух и перья), товарные и инкубаторские яйца, костная мука, корм, кормовые наполнители (за исключением синтетических), полимерные и картонные коробки, вкладыши – вплоть до исчезновения инфекции птичьего гриппа в Польше. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Госслужбы по безопасности продуктов питания Министерстваа сельского хозяйства Армении.

Запрет не распространяется на продукцию, ввезенную до 9-го февраля.