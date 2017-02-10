Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд

Строительство стены на границе с Мекскиой обойдется США в 21,6 млрд долларов и займет около трех лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг CNBS со ссылкой на отчет американского министерства внутренней безопасности.

План, составленный ведомством, предполагает строительство 2000 км стен и заборов к 2020 году. Отмечается, что цифра в 21,6 млрд намного выше, чем все, которые назывались до сих пор. Так, Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о 12 млрд долларов; в конгрессе стену оценивали в 15 млрд.

В Белом доме этот план комментировать отказались, сославшись на то, что сам президент его пока не видел. Тем не менее, сообщается, что администрация рассчитывает получить одобрение конгресса уже этой весной и начать строительство осенью.

Фото: Reuters