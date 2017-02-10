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Лавров: РФ и Грузия не наладят работу по введению безвизового режима без дипотношений


Россия и Грузия не смогут наладить масштабную работу по введению безвизового режима при отсутствии дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений, - подчеркнул Лавров. - Мы остаемся открытыми для совместной всесторонней проработки связанных с этим вопросов".

Лавров также сообщил о готовящихся в настоящее время визовых упрощениях для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в сентябре 2008 года по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона.

 

 

 

 

 



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