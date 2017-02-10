В 2016 году экспортерам было возвращено 49 млрд драмов за НДС

В 2016 году налогоплательщикам-экспортерам было возвращено 49 млрд драмов, ранее уплаченных в качестве НДС, что превышает сумму за предыдущий год на 5 млрд драмов, а сумму за 2014 год – на 11 млрд драмов.

Кроме того, в прошлом году возврат НДС охватил большее число производителей: если в 2016-м году их было 138, то в 2015 и 2014 годах – соответственно, 120 и 96. Кстати, за последние 3 года правительство Армении на 30% увеличило сумму, подлежащую возврату экспортерам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД при правительстве Армении.

Указанными льготами пользуются все экспортеры – независимо от отрасли промышленности. Однако, по статистическим данным, больше всего их приходится на заготовительный и промышленный секторы.

Решение о возврате НДС производится на основе изучения налоговой и таможенной документации – по обращении в КГД при правительстве Армении, на основе заявления экспортера. Нет ограничений и для предъявления заявлений: можно обратиться и в случае, если продукция была произведена и экспортирована годы назад.