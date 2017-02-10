Произведено распределение долгосрочных облигаций государственного займа серии выпуска AMGB1029A250 сроком погашения 10 лет на сумму в 4 млрд драмов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства финансов Армении, торги состоялись 9-го февраля.

Спрос был на 13 млрд 810 млн драмов, из коих конкурсных – 12 млрд 290 млн драмов, внеконкурсных – 1 млрд 520 млн драмов.

Были распределены гособлигации на сумму в 4 млрд драмов. Приход составил 3 млрд 996 млн 298 тысяч 580 драмов. Средневзвешенная доходность составила 11.5867%, предельная доходность - 11.6330 %. В аукционе приняли участие 7 агентов.