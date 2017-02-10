В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег

Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Radio New Zealand.

Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.