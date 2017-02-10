Гутерриш отправляется в первое ближневосточное турне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправляется в первую поездку по странам Ближнего Востока, во время которой посетит Египет, Турцию и арабские страны Персидского залива, после чего примет участие во встрече Группы двадцати (G20) в Бонне и ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в четверг канцелярия административного главы всемирной организации.

"Позднее сегодня (в четверг) генеральный секретарь отправится в Турцию, а затем посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар и Египет, что станет первым визитом в регион", - говорится в сообщении. Как отметили в канцелярии, в ходе поездки он "рассчитывает обсудить ряд вопросов региональной и глобальной важности".

В Нью-Йорк Гутерриш вернется 21 февраля. В этот день Совет Безопасности ООН проведет дебаты по теме конфликтов в Европе, в которых ожидается участие президента Украины Петра Порошенко.







