В этом году Армения примет участие в роуд-шоу

Министерство финансов Армении в этом году готовится принять участие в роуд-шоу без сделок с топ-менеджерами (non deal road show). Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

«Над сроками мы пока думаем – это будет или во время весенней сессии Всемирного банка, или же во время годового собрания ЕБРР. Посмотрим, когда это будет возможным, однако сейчас мы работаем над этим. Для участия в роуд-шоу надо быть подготовленным, надо представить свою историю, на что и направлены все наши шаги»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, до того, как принять участие в роуд-шоу, ведется «агрессивная» работа с инвесторами, с целью их привлечения в Армению. В качестве примера министр финансов Армении Вардан Арамян привел несколько форумов – Нью-Йоркский, по энергосбережению, форум в ОАЭ и др. «Это дает нам сигналы об интересе инвесторов. Процессы продолжаются, и я думаю, что это те шаги, которые подгатавливают внедрение в жизнь программ после их избрания инвесторами»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

Road show представляет собой встречи с потенциальными инвесторами и с ведущими аналитиками мира. Как правило, они проводятся в странах с наиболее развитыми резервными рынками – в США, Великобритании, Германии. Обычно, эти мероприятия длятся 2-3 недели, когда потенциальным инвесторам демонстрируются возможности компаний и возможности управлениями этими компаниями. Существует 2 типа роуд-шоу – со сделками (deal) и без сделок (non-deal). В первом случае предполагаются конкретные цели – заключение сделок, привлечение определенного числа инвесторов. Во втором случае конкретных целей не ставится, формируется основная цель – например, распространение сведений о компании и пр.