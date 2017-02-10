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Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая"


Президент США Дональд Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая" во время состоявшегося в четверг телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили многочисленные темы, и президент Трамп согласился по просьбе председателя Си (Цзиньпина) придерживаться политики "одного Китая", - отмечается в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что политики "провели весьма продолжительный телефонный разговор", который "был очень искренним, а оба лидера выразили наилучшие пожелания" народам США и Китая. Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Они выразили надежду на осуществление дальнейших контактов, которые должны привести к "очень успешным результатам".

 

 

 

 

 



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