Сенаторы призвали Трампа проводить жесткую политику в отношении России

Двухпартийная группа сенаторов в США обратилась к президенту страны Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении России. В распространенном ими открытом письме законодатели, в частности, высказались за предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инициаторами выступили республиканец Роб Портман и демократ Дик Дурбин. Вместе с ними письмо подписали еще 11 республиканцев и 14 демократов, то есть четверть всего состава Сената Конгресса США.

"Мы просим вас проводить нацеленную на результат, но жесткую и принципиальную политику в отношении Российской Федерации, - пишут законодатели главе государства. В частности, законодатели высказываются за "сохранение нынешнего санкционного режима США в отношении России и российских организаций", а также за "введение новых санкций по мере необходимости ". Эти предложения они увязывают с ситуацией на Украине.

В среду в Сенат был внесен законопроект, запрещающий отменять антироссийские санкции без согласования с Конгрессом США.

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