Сегодня день рождения героя апрельской войны Норика Гаспаряна: Его сослуживец навсегда запомнит улыбку друга

Сегодня день рождения героически погибшего в Джракане (Джабраил) во время апрельской войны военнослужащего, танкиста Норика Гаспаряна из Капана. Сослуживец героя Азат Галеян, с которым он воевал против врага, сразу после знакомства понял, что они станут хотошими друзьями.

“Я познакомился с Нориком во время службы в Джабраиле. В этот период случалось, что у меня не было настроения, или я был расстроен, он подсаживался, беседовал со мной, потом улыбался, у него была особенная, характерная ему одному улыбка, поднимающая настроение. Если он улыбался, значит все было хорошо. Таким же образом он решал и все остальные проблемы. Мы поддерживали друг друга во всем, всегда были вместе, в бой тоже пошли вместе”, - рассказал в беседе с «Арменпресс» сослуживец героя.

Еще свежи воспоминания Азата о его последней беседе с другом: в ночь 1 апреля они сидели и говорили на различные темы, о планах на будущее.

“Мы были вместе до того, как прозвучала тревога. Мы подумали, что это учебная тревога. А подойдя к танкам, мы услышали звуки артобстрела и поняли, что все очень серьезно, мы настроились и двинулись к позициям. До тото, как доехать до позиций, мы были вместе, потом мы получили приказ выступить вперед, первым выехал мой танк, а затем – Норика. Наш танк успел проскочить, а его – нет…”, - рассказал Азат.

Сам он демобилизовался и теперь учится на третьем курсе Факультета информатики Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна. Азат поддерживает постоянную связь с родными Норика, часто посещает их.

По словам Азата, апрельская война многое изменила в его жизни, он понял, что такое настоящая дружба: “Теперь я знаю, кто рядом со мной. В такие трудные моменты начинаешь понимать, кто твой настоящий друг, какую цену имеет твоя жизнь. В дружбе очень важно поддерживать друга друга во всем, вовремя приходить на помощь».

В одном танке вместе с Нориком Гаспаряном были герои Айк Григорян и Ваге Закарян.

Сюзи Мурадян