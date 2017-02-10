Апелляционный суд оставил без изменений запрет на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд 9-го округа США поддержал запрет на реализацию указа президента Дональда Трампа об отказе во въезде в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

"Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, правительство заняло позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать его решение. Мы не согласны", - говорится в решении суда.

В нем также отмечается: "С одной стороны, население серьезно заинтересовано в национальной безопасности и возможности для президента проводить политику. С другой, население также заинтересовано в свободе передвижения, в том, чтобы семьи не разъединялись, в свободе от дискриминации".

Ранее Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже суд в Сиэтле наложил запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.

Вместе с тем, министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение апелляционного суда, а сам Трамп в своем микроблоге в Twitter написал: "Увидимся в суде. На кону безопасность нации!"

Фото: Rueters