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Ночью на линии соприкосновения отмечался рост числа нарушений режима прекращения огня


В ночь с 9-го на 10-е февраля на линии соприкосновения отмечался рост числа нарушений режима прекращения огня. Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, более 1000 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в южном, восточном и северо-восточном направлениях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  9-го на 10-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 1000 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская  сторона стреляла на линии соприкосновения в южном, восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения в южном,  восточном и северо-восточном направлениях минометы калибра 60 и 82 мм, 24 выстрела и гранатометы – 10 выстрелов.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».



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