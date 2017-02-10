Ночью на линии соприкосновения отмечался рост числа нарушений режима прекращения огня

В ночь с 9-го на 10-е февраля на линии соприкосновения отмечался рост числа нарушений режима прекращения огня. Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, более 1000 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в южном, восточном и северо-восточном направлениях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 9-го на 10-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 1000 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в южном, восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в южном, восточном и северо-восточном направлениях минометы калибра 60 и 82 мм, 24 выстрела и гранатометы – 10 выстрелов.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».