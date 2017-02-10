Предстоящие новости: 10.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 10-го февраля, состоится пресс-конференция посла Швейцарии в Армении Лукаса Гассера.

В НС Армении пройдут брифинги фракций НС Армении. Депутаты подведут итоги недельных обсуждений.

В Министерстве диаспоры Армении состоится круглый стол на тему «Туризм в Армении и Нагорно-Карабахской Республике: армяне диаспоры в сфере туризма». Выступят министр диаспоры Г.Акопян, председатель Госкомитета по туризму З.Зейтунцян, замминистра экономики НКР С.Шахвердян.

Сегодня, 10-го февраля, состоится пресс-конференция председателя Госкомитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцян.

Сегодня, 10-го февраля, состоится пресс-конференция министра охраны природы Армении Арцвика Минасяна. На темы экологии сегодня, 10-го февраля, состоится также пресс-конференция национального координатора Конвенции о климатических изменениях министерства охраны природы Армении Арама Габриеляна и эколога Инги Зарафян.

На площади имени Шарля Азнавура состоится фестиваль, посвященный празднику Святого Саркиса.

В доме-музее Мартироса Сарьяна состоится мероприятие, посвященное празднику Святого Саркиса.

В магазине «Букинист» состоится Мероприятие «Мой тайный книгоЛЮБ».

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