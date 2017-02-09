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Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске


Экстрадированый из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке советник начальника полиции Армении Нарек Малян.

«В ответ на запрос полиции Армении генеральный секретариат Интерпола сегодня сообщил, что Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола, никогда не находился в международном розыске», - написал Малян.

В качестве основания для экстрадиции Лапшина в Азербайджан прокуратура Беларуси представила тот факт, что он объявлен в розыск по линии Интерпола.



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