Экстрадированый из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке советник начальника полиции Армении Нарек Малян.

«В ответ на запрос полиции Армении генеральный секретариат Интерпола сегодня сообщил, что Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола, никогда не находился в международном розыске», - написал Малян.

В качестве основания для экстрадиции Лапшина в Азербайджан прокуратура Беларуси представила тот факт, что он объявлен в розыск по линии Интерпола.