Опубликован перевод на русский язык проекта новой Конституции НКР

На официальном сайте Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) опубликован перевод на русский язык проекта новой Конституции Арцаха. Как сообщает Арменпресс, русский перевод проекта доступен здесь .

Референдум по проекту новой Конституции Республики Арцах состоится 20 февраля.