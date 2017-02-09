Опубликован перевод на русский язык проекта новой Конституции НКР
На официальном сайте Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) опубликован перевод на русский язык проекта новой Конституции Арцаха. Как сообщает Арменпресс, русский перевод проекта доступен здесь .
Референдум по проекту новой Конституции Республики Арцах состоится 20 февраля.
09:05, 08.02.2017
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