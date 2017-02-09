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Экспорт цветов из Армении вырос на 51,26%


В 2016 году из Армении было экспортировано 4,71 млн штук цветов (срезанные цветы и бутоны) таможенной стоимостью в 1,97 млн долларов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Комитета государственных доходов, по сравнению с 2015 г. экспорт увеличился на 51,26%.

По сравнению с 2015 годом, таможенная стоимость экспортированных цветов увеличилась на 26,97%.



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