Импорт из Китая в Армению в прошлом году вырос на 13%

В 2016 году Армения совершила торговлю с Китаем на 454 млн долларов США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, по сравнению с 2015 годом армяно-китайский товарооборот сократился примерно на 5%, в то время как снижение произошло исключительно за счет сокращения экспорта в Китай.

В 2016 году экспорт в Китай составил около 96,38 млн долларов США, снизившись более чем на 40%, а импорт из Китая составил 357.65 млн долларов США, увеличившись примерно на 13%.

Согласно статистике, в течение отчетного года доля Китая в общем объеме внешней торговли Армении составил 8,9%. По этому показателю Китай является второй страной после России.

Доля Китая в общем объеме экспорта Армении составила 5,4%, а в объеме импорта - около 11%.