Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита руководителей государств и правительств Франкофонии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил подробности проведенных и предстоящих работ.

Премьер-министр придал большое значение организации такого масштабного мероприятия на высоком уровне в Армении и отметил: «Интересное событие, интересная платформа, используя эту возможность, мы можем наилучшим образом представить свою страну и сделать нашу страну более узнаваемой».

Премьер-министр поручил руководителям ведомств привлечь рабочую группу во главе с МИД и назначить конкретных чиновников.