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Апрельские события были агрессией против Нагорного Карабаха: ответ пресс-секретаря МИД Армении на заявление Алиева


Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что столкновения на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения в апреле 2016 года являются внутренним дело Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, отвечая на заявление Алиева, Тигран Балаян написал в Фейсбуке: «Даже события в Нардаране не внутреннее дело Азербайджана. Апрельские события - это агрессия против Нагорного Карабаха».



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