Камера зафиксировала в Зангезуре детеныша кавказского леопарда

В результате проведенного Фондом дикой природы (World Wildlife Fund) Армения и Биосферным комплексом Зангезура мониторинга в объектив камер попал кавказский леопард, который, по всей вероятности, является детенышем зафиксированной ранее камерами Фонда дикой природы леопарда по имени Ева. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил армянский офис WWF.

«Это первый случай в нашей стране, когда регистрируется детеныш. Это доказательство той огромной работы, которая проводится на юге Армении усилиями Министерства охраны природы, сотрудников охраняемых природных зон и международных структур», - говорится в сообщении.