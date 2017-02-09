В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,46%, до $52,58 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 0,49%, до $55,39 за баррель.