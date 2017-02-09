Некоторые категории граждан Армении и Франции получат возможность совершать визиты и пребывать на территории друг друга на льготных условиях

Некоторые категории граждан Армении и Франции получат возможность въезда и пребывания на территории друг друга на льготных условиях. Как сообщает Арменпресс, парламент Армении 9 февраля обсудил подписанное 27 октября 2016 года в Париже соглашение о миграционном партнерстве между правительством Республики Армения и правительством Французской Республики.

Основной докладчик начальник Государственной миграционной службы при министерстве территориального управления Армении Гагик Еганян отметил, что соглашение уникально, так как впервые определяются правила игры с европейской страной, согласно которым граждане отдельных категорий смогут на льготных условиях посещать и пребывать на территории друг друга.

По его словам, речь идет о четырех категориях людей:

1) студенты, которые проходят учебную практику,

2) выпускники вузов, которые смогут приобрести профессиональный стаж на территории сторон,

3) молодые специалисты до 35 лет, которые смогли найти работу на территории государства,

4) высококвалифицированные специалисты.

Еганян отметил, что Франция стала первой страной, с которой Армения подписала подобное соглашение. «Наше миграционное сотрудничество с Францией имеет многолетнюю историю. Сотрудничество включает в себя значительную договорно-правовую базу», - заключил Еганян, призвав депутатов проголосовать за ратификацию соглашения.