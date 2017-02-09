Трое турецких военных погибли в результате непреднамеренного удара российской авиации

Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации, заявили в турецком Генштабе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" (ИГ) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.