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Трое турецких военных погибли в результате непреднамеренного удара российской авиации


Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации, заявили в турецком Генштабе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

Отмечается, что российские самолеты  во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" (ИГ) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.



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