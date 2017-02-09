В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 9-го февраля по положению на 19:00 часов в республике есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыта автодорога Берд-Чамбарак. На Варденяцском перевале, на поворотах Тигранашена и на автодороге Сотк-Карвачар наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходима автодорога Карвачар-Сотк.