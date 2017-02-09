Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили реализацию итогов встречи по Сирии в Астане, подтвердили готовность содействовать продвижению астанинского и женевского процессов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена реализация итогов проведенной при российском, турецком и иранском посредничестве международной встречи по Сирии в Астане. Подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были также обсуждены актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному в марте заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.