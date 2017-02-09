Валовые международные резервы Армении увеличились на 361.2 млн долларов

Валовые международные резервы Армении в декабре 2016 года составили 2 млрд 200.3 млн долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные ЦБ Армении, в ноябре этот показатель составлял 1 млрд 839.1 млн долларов. Рост показателя декабря по сравнению с предыдущим месяцем составил 361.2 млн долларов.

Свободные валютные резервы в валовых международных резервах составили 2 млрд 196,8 млн долларов. Специальные права заимствования Международного валютного фонда составили 3,5 млн долларов.

Валовые международные резервы Армении в декабре 2014 года составили 1 млрд 489.3 млн долларов, а в декабре 2015 года - 1 млрд 771.2 млн долларов.