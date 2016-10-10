Предстоящие на 10 февраля мероприятия
18:17, Февраль 09, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 10 февраля мероприятий
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Предстоящие новости: 08.02.2017
09:10, 06.02.2017
Предстоящие новости: 06.02.2017
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- 19:00 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор
- 18:51 Валовые международные резервы Армении увеличились на 361.2 млн долларов
- 18:17 Предстоящие на 10 февраля мероприятия
- 18:11 Урегулирование конфликта должно быть основано на праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение: президент Франции
- 18:03 Нидерланды приветствуют сближение отношений между Арменией и ЕС
- 17:56 Президент Грузии посетит Беларусь 1-2 марта
- 17:51 Валюта подорожала
- 17:41 Генрих Мхитарян - профессионал до мозга костей: Артур Саркисов
- 17:41 СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на Венере
- 17:34 Турция должна двигаться в направлении признания Геноцида армян: президент Франции
- 17:23 Проливные дожди вызвали сильное наводнение в Калифорнии
- 17:16 Окончательной договоренности о проведении встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Мюнхене пока не достигнуто
- 17:14 Посольство Израиля в Азербайджане внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг блогера Александра Лапшина
- 17:11 Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина
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- 16:47 Быки атаковали зрителей на корриде в Мексике
- 16:44 Леди Гага выступит на «Грэмми» вместе с метал-группой Metallica
- 16:36 В сети появился трейлер фильма «Роковое искушение»
- 16:28 Министр обороны Ирана опроверг сообщение СМИ о новом ракетном испытании
- 16:24 Получивший в результате произведенного противником выстрела ранение военнослужащий перевезен в Ереван
- 16:09 Впредь для произведенных в ЕАЭС товаров не будет применяться 15%-ное ценовое предпочтение
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- 16:03 Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов
- 15:54 В Тбилиси начинается капремонт метрополитена
- 15:52 В Армении с военнослужащими ЮВО начались боевые стрельбы взводов
- 15:47 Пожарные локализуют возгорание после взрыва на АЭС во Франции
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- 15:14 Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии
- 15:09 Папа римский признал факт коррупции в Ватикане, однако это его не угнетает
- 14:59 Граждане Индии смогут получать въездные визы в Армению и на пограничных пропускных пунктах
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