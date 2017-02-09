Урегулирование конфликта должно быть основано на праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение: президент Франции

Президент Франции готов обсудить вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта с президентом Армении Сержем Саргсяном в ходе визита последнего в Париж. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Франция несет особую ответственность в этом вопросе в качестве страны-сопредседателя Минской группы вместе с США и Россией. Мы спешим, и спешка на самом деле существует, чтобы найти решение этой проблемы, так как ужасные инциденты 2-4 апреля прошлого года напомнили нам, что каждый день или почти каждый день в Карабахе умирают люди в результате конфликта. Таким образом, мы должны действовать, чтобы предотвратить столкновения», - сказал президент Франции.

«Бои закончились, начался диалог и достигнуто соглашение о прекращении огня, но мы не можем быть удовлетворены прекращением огня, так как это не является решением проблемы. Мы должны начать реальные переговоры, направленные на урегулирование конфликта. Будет большой ошибкой думать, что ситуация стабилизировалась. Мы должны обратиться к элементам урегулирования конфликта, закрепленным в Мадридских принципах. Мы также знаем, что, когда будут применены эти принципы, они должны быть основаны на праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение, следовательно, с целью принятия шагов по этому пути Франция организует новую встречу с Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул Франсуа Олланд.

Коснувшись армяно-турецких отношений, президент Франции отметил, что процесс примирения не двигается с мертвой точки. «Я заверяю, что и в этом вопросе Франция сделает все возможное для того, чтобы сухопутная граница между Арменией и Турцией, наконец, открылась», - сказал Олланд.