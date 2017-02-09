Нидерланды приветствуют сближение отношений между Арменией и ЕС

Министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Берт Кундерс обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Королевством Нидерландов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян в своем сообщении отметил, что установление дипломатических отношений между двумя странами стало новым импульсом для развития многовековых отношений двух народов, подняв их на государственный уровень. В течение последних 25 лет Королевство Нидерландов стало одним из ключевых помощников Армении в реализации экономических и демократических реформ. МИД Армении высоко оценивает основанное на взаимном уважении и доверии сотрудничество с Нидерландами, охватывающие многочисленные сферы, в том числе партнерство в международных организациях, политический диалог, межпарламентское сотрудничество, культурные и академические программы по обмену.

Министр Берт Кундерс в своем послании высоко оценил двусторонние отношения, которые углубляются в течение последних лет, что подтверждается продуктивными двусторонними визитами и политическим диалогом. Министр иностранных дел Нидерландов отметил, что обе страны сотрудничают в рамках ряда международных организаций, а также во многих других сферах. Кундерс подчеркнул, что Нидерланды приветствуют укрепление отношений Армения-ЕС, а также выражают поддержку усилиям, направленным на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и ЕС в рамках Восточного партнерства.