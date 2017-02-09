Президент Грузии посетит Беларусь 1-2 марта

Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили встретился с находящимися в Тбилиси представителями правительственной делегации Беларуси, они обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества двух стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Минфина Грузии.



Визит состоялся в рамках очередного раунда двусторонних политических консультаций на уровне заместителей министров сторон, в ходе встречи были выявлены стратегические вопросы, которые будут содействовать углублению торговых и экономических отношений двух стран. Кроме того, был рассмотрен запланированный на 1−2 марта визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь.



«Мы рассмотрели вопросы экономического сотрудничества двух стран, возможности углубления потенциальных торгово-экономических отношений и возможные инвестиционные проекты», — сказал по итогам встречи заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа.



По словам заместителя министра промышленности Беларуси Александр Огородникова, представители белорусской делегации поделились опытом и знаниями по реализации строительных услуг и выразили желание принять участие в различных проектах в Грузии.



«Нам интересно участие наших компаний здесь в Грузии… Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили, соответственно, свои строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что опыт, который есть у нас в республике будет интересен и здесь», — сказал Огородников.



Дипломатические отношения между Тбилиси и Минском были установлены 6 января 1994 года. Посольство Грузии в Беларуси было открыто в 2007 году, тогда как дипломатическое представительство Беларуси в Тбилиси открылось лишь в августе 2016 года. По информации Грузстата, внешнеторговый оборот двух стран в 2016 году составил более $ 76,2 млн, где экспорт из Грузии составил порядка $ 18,3 млн, а импорт из Беларуси — около $ 58 млн. Основные направления сотрудничества между Грузией и Белоруссией — это сельское хозяйство, транспорт и туризм.