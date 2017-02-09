Валюта подорожала

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 9-е февраля, курс доллара вырос на 0.30 драма и составил 486,66 драма. Евро подорожал на 2,90 драма, и курс его составил 520,68 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.25 драма, подорожав на 0,07 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подорожал на 3,54 драма, составив курс в 611,39 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 434,49 драма, серебра - 277,57 драма, платины – 15 тысяч 896,82 драма.