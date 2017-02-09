Валюта подорожала
По данным, опубликованным ЦБ Армении на 9-е февраля, курс доллара вырос на 0.30 драма и составил 486,66 драма. Евро подорожал на 2,90 драма, и курс его составил 520,68 драма.
Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.25 драма, подорожав на 0,07 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подорожал на 3,54 драма, составив курс в 611,39 драма.
Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 434,49 драма, серебра - 277,57 драма, платины – 15 тысяч 896,82 драма.
09:05, 08.02.2017
Предстоящие новости: 08.02.2017
09:10, 06.02.2017
Предстоящие новости: 06.02.2017
- 17:56 Президент Грузии посетит Беларусь 1-2 марта
- 17:51 Валюта подорожала
- 17:41 Генрих Мхитарян - профессионал до мозга костей: Артур Саркисов
- 17:41 СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на Венере
- 17:34 Турция должна двигаться в направлении признания Геноцида армян: президент Франции
- 17:23 Проливные дожди вызвали сильное наводнение в Калифорнии
- 17:16 Окончательной договоренности о проведении встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Мюнхене пока не достигнуто
- 17:14 Посольство Израиля в Азербайджане внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг блогера Александра Лапшина
- 17:11 Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина
- 16:55 Американец стал победителем лотереи дважды за один день
- 16:47 Быки атаковали зрителей на корриде в Мексике
- 16:44 Леди Гага выступит на «Грэмми» вместе с метал-группой Metallica
- 16:36 В сети появился трейлер фильма «Роковое искушение»
- 16:28 Министр обороны Ирана опроверг сообщение СМИ о новом ракетном испытании
- 16:24 Получивший в результате произведенного противником выстрела ранение военнослужащий перевезен в Ереван
- 16:09 Впредь для произведенных в ЕАЭС товаров не будет применяться 15%-ное ценовое предпочтение
- 16:08 Google разработает платье на основе персональных данных
- 16:03 Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов
- 15:54 В Тбилиси начинается капремонт метрополитена
- 15:52 В Армении с военнослужащими ЮВО начались боевые стрельбы взводов
- 15:47 Пожарные локализуют возгорание после взрыва на АЭС во Франции
- 15:43 Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил визит заместителя начальника полициии Армении в Беларусь
- 15:39 Миятович обещает держать в центре внимание дело Лапшина
- 15:14 Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии
- 15:09 Папа римский признал факт коррупции в Ватикане, однако это его не угнетает
- 14:59 Граждане Индии смогут получать въездные визы в Армению и на пограничных пропускных пунктах
- 14:58 Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
- 14:52 Президент Армении Серж Саргсян сегодня провёл совещание с членами СНБ
- 14:51 Армянские правозащитники говорят о неправомерности экстрадиции Александра Лапшина властям Азербайджана
- 14:44 Мэр Парижа наградит Гаро Пайлана медалью города
- 14:41 СМИ: на АЭС во Франции прогремел взрыв
- 14:33 Предвыборные списки РПА будут уточнены на заседании ВО 11-го февраля
- 14:22 Джиджи Хадид превратили в куклу
- 14:19 Атамбаев может подписать 16 февраля новое соглашение с Евросоюзом
- 14:15 Charlie Hebdo поместил на обложку Меркель с отрезанной головой Шульца
19:07, 03.02.2017
Просмотрели 827 раз Азербайджанский диверсант арестован: возбуждено уголовное дело
17:14, 03.02.2017
Просмотрели 749 раз Селина Доган считает отстранение Гаро Пайлана от работы сессий парламента Турции ударом по свободе слова
16:25, 03.02.2017
Просмотрели 692 раз Премьер-министр Армении принял делегацию Еврокомиссии, возглавляемую Генеральным директором по вопросам расширения
21:02, 03.02.2017
Просмотрели 672 раз Глава МИД Германии заявил, что недавнее испытание Ираном баллистической ракеты является нарушением резолюции ООН
12:42, 04.02.2017
Просмотрели 628 раз Умер Народный артист РФ Георгий Тараторкин