Генрих Мхитарян - профессионал до мозга костей: Артур Саркисов

Новичок красноярского "Енисея", 30-летний нападающий сборной Армении Артур Саркисов дал эксклюзивное интервью порталу OneDivision. Саркисов рассказал про Генриха Мхитаряна и затронул легкую атлетику. Арменпресс представляет это интервью с сокращениями:

– Артур, как проходит адаптация в новой команде и подготовка к весеннему отрезку чемпионата?

– Как говорится, все идет по плану, никаких проблем нет. Совсем скоро мы будем участвовать в Кубке ФНЛ. Все идет своим чередом.

– Как вообще возник вариант с "Енисеем"? Легко ли далось решение о переходе? Были ли другие предложения?

– Представители клуба были заинтересованы в моих услугах, а у меня было и есть огромное желание помочь "Енисею" решить поставленные задачи. Предложения от других команд тоже были, но решение перейти именно в Красноярск, принял без каких-либо сомнений.

– За свою карьеру вы немало поездили по разным городам: Ярославль, Екатеринбург, Нижний Новгород. От выступления в каких командах остались наиболее яркие впечатления?

– Сложно сказать, потому что, когда я играл в Ярославле, у меня родился первый сын Артем. И в тот же год меня пригласили в сборную Армении. А, например, в Нижнем Новгороде я дебютировал в Премьер-лиге. Поэтому с каждым клубом и с каждым городом связано что-то свое и яркое. Но Нижний Новгород особенно близок мне.

– Во всех клубах, где играли, вам удавалось забивать. Приходя в новую команду, всегда ставите перед собой такую задачу?

– Все-таки самое главное для меня, чтобы забивала и побеждала команда. Как-то я уже говорил, что согласен, если будет забивать вратарь, и мы будем выигрывать. Готов повторить это и сейчас.

– Отдельная тема сборная Армении, в составе которой вы сыграли более 30 матчей. Генрих Мхитарян – главная звезда сборной на сегодняшний день?

– Да, конечно. Генрих наша звезда и гордость.

– За счет каких качеств ему удалось заиграть в "Боруссии", "МЮ"?

– Он профессионал до мозга костей и очень талантливый. Может это прозвучит банально, но он действительно очень усердно работал над собой и своей игрой. Могу сказать, что Генрих, наверное, самый сильный футболист, с которым я играл на одном поле.

– Кстати про усердие и талант. Вы до футбола занимались легкой атлетикой. Футболистов нередко критикуют за то, что по сравнению с циклическими видами спорта (той же легкой атлетикой), они маловато работают и много получают внимания, денег, славы. Ваше мнение по этой вопросу?

– Я бы сказал, что любой профессиональный спорт это тяжелый труд. Все-таки спортсмены жертвуют своим здоровьем, не стоит забывать об этом. В легкой атлетике более монотонная работа: каждый день ты делаешь одни и те же упражнения. В футболе в этом смысле проще, потому что футбол в первую очередь игра. На мой взгляд, ребенку, например, интереснее заниматься футболом, его проще увлечь им. Но повторю, что тяжелые оба вида спорта.