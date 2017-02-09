Проливные дожди вызвали сильное наводнение в Калифорнии

Проливные дожди на юго-западе США вызвали серьезные наводнения и оползни в штате Калифорния. Видео публикует BFMTV, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Главный удар стихии пришелся на залив Сан-Франциско. Сообщается о сломанных деревьях и обрывах линий электропередачи.

В некоторых районах нарушено автомобильное сообщение. Как уточнили в местной метеослужбе, начиная с октября 2016 года объем выпавших в Калифорнии осадков уже превысил годовую норму.